Diretor do FBI viaja a Israel sem aviso prévio

O diretor do FBI, Christopher Wray, embarcou em uma viagem não anunciada a Israel para se reunir com as agências policiais e de inteligência do país, em meio à guerra em Gaza, informou o FBI nesta quarta-feira (14).

Wray também se encontrou com agentes do FBI baseados na cidade de Tel Aviv, destacando a importância de seu trabalho em relação ao grupo islamista palestino Hamas e ao libanês Hezbollah, apoiado pelo Irã.

Ele reiterou o apoio do FBI a Israel após os ataques de 7 de outubro perpetrados pelo Hamas.

“A colaboração do FBI com nossos colegas israelenses é antiga, próxima e sólida, e estou confiante de que a proximidade de nossas agências contribuiu para nossa capacidade de agir tão rapidamente em resposta a esses ataques, e para garantir que nosso apoio seja o mais suave possível”, disse Wray citado no texto.

Em 7 de outubro, combatentes do Hamas no sul de Israel mataram cerca de 1.160 pessoas, a maioria civis, segundo um levantamento da AFP com base em dados oficiais israelenses. Os islamistas também sequestraram cerca de 250 pessoas, das quais 130 ainda estão retidas em Gaza, e acredita-se que entre elas há 29 mortos.

Israel tem realizado ataques incessantes na Faixa de Gaza, onde as operações militares resultaram em 28.500 mortes, a maioria mulheres, crianças e adolescentes, de acordo com o Ministério da Saúde palestino, território sob o governo do Hamas.

Os Estados Unidos, embora apoiem Israel, expressaram alarme com as vítimas civis na Faixa de Gaza e criticaram a violência dos colonos israelenses contra os palestinos na Cisjordânia.

O “foco principal” de Wray são os esforços do FBI contra as organizações estrangeiras que atacam Israel e ameaçam atacar os Estados Unidos, de acordo com o comunicado.

