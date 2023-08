Diretor do British Museum renuncia após série de roubos

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 25/08/2023 - 12:23 Compartilhe

O diretor do British Museum, Hartwig Fischer, anunciou nesta sexta-feira (25) a sua renúncia com efeitos imediatos, após a revelação de uma série de roubos das suas coleções ao longo dos anos, que evidenciaram as falhas do sistema de segurança da prestigiada instituição londrina.

“A responsabilidade por estas falhas cabe, em última instância, ao seu diretor”, explicou Fischer, acrescentando que o museu “não respondeu com o rigor necessário” aos avisos recebidos há dois anos.

