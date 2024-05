Diretor do BC diz que ainda é cedo para uma estimativa precisa sobre impacto econômico do RS

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/05/2024 - 12:57 Para compartilhar:

O diretor de Política Econômica do Banco Central (BC), Diogo Guillen, disse nesta quinta-feira, 23, que a autarquia está atenta aos efeitos da tragédia climática no Rio Grande do Sul sobre a inflação e a atividade econômica do País. Porém, avaliou ser cedo para estimar com precisão o impacto.

Durante palestra em seminário promovido pelo Centro Europeu de Economia e Finanças, Guillen observou que é necessário ponderar quanto do impacto das enchentes será temporário e quanto será permanente.

PIB potencial

Guillen disse ainda que a visão da autarquia sobre o potencial de crescimento da economia brasileira não incorporou diretamente os efeitos das reformas.

Apesar disso, ele demonstrou concordar com a ideia de que as reformas estruturais dos últimos oito anos, como a trabalhista e a da Previdência, contribuíram para melhorar o PIB potencial.

Durante a palestra, Guillen disse também que o BC vai atualizar a estimativa sobre o juro neutro, mas não com alta frequência.