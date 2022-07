Diretor do Bayern de Munique critica Lewandowski após sua saída Dirigente não gostou nem um pouco da atitude de Lewandowski em sua saída do Bayern







O diretor esportivo do Bayern de Munique criticou duramente a insistência de Lewandowski em deixar o clube e rumar para o Barcelona. O polonês deixou muito claro nos bastidores o desejo e Hasan Salihamidzic esperou a transferência se concretizar e falou da atitude do atacante.

– O entendimento em relação à atitude de Lewandowski é realmente zero ponto zero. Como jogador, eu teria esclarecido isso internamente e por mim mesmo e teria cumprido meu contrato.

O dirigente também falou sobre a saída de Alaba do Bayern ao Real Madrid na última temporada.

– Nós oferecemos a ele muito dinheiro, do nosso ponto de vista. Houve uma reunião com os conselheiros de David (Alaba) e demos a ele um ultimato, dissemos a eles que O David teria que tomar uma decisão . Do ponto de vista de hoje, eu diria que talvez não fosse necessário, que fosse dado um prazo para um jogador da qualidade do David – disse.

