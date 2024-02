Diretor do Barcelona, Deco anuncia que o clube vai recorrer da expulsão de Vitor Roque

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/02/2024 - 22:30 Para compartilhar:

Diretor esportivo do Barcelona, o ex-jogador Deco anunciou que o clube catalão vai recorrer da expulsão do atacante brasileiro Vitor Roque, expulso na vitória de 3 a 1, fora de casa, sobre o Alavés neste sábado, pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol.

De acordo com Deco, o Barcelona vai procurar uma maneira de fazer com que o segundo cartão amarelo não seja considerado. O clube vai alegar que Vitor Roque não chegou a tocar no adversário, o zagueiro Rafa Marín.

O atacante brasileiro de 18 anos começou no banco e atuou por menos de 15 minutos. Ele entrou aos 14 minutos do segundo tempo no lugar de Gundogan, responsável pela assistência para Lewandovski abrir o placar e autor do segundo gol do Barcelona. Vitor Roque marcou aos 18, tomou um cartão amarelo aos 22 e o segundo aos 27.

O ex-jogador elogiou o brasileiro, que chegou ao clube neste ano. “Está crescendo. Ficou parado por um bom tempo por causa de lesão e está ajudando a equipe”, afirmou Deco.

Vitor Roque rompeu os ligamentos do tornozelo direito em jogo do Athletico Paranaense no Brasileiro em setembro e só voltou aos campos no final de novembro. No Barcelona, ainda não começou como titular. Entrou em sete partidas e marcou seu primeiro gol no clube na vitória por 1 a 0 sobre o Osasuna, na quarta.

O técnico do Barcelona, Xavi, também criticou a arbitragem pela expulsão de seu jogador. “É mais um erro contra nós. Todos viram”, afirmou. Por se tratar de um segundo amarelo e não uma expulsão direta, com o cartão vermelho, o protocolo não prevê a intervenção do VAR.

