Diretor do Arsenal, Edu Gaspar visita estrutura de formação do Inter para ‘futura parceria’

O Arsenal se destaca no mercado internacional investindo em jovens promessas. De olho em destaques para o futuro que podem em um curto espaço de tempo reforçar a equipe dirigida por Mikel Arteta, o brasileiro Edu Gaspar, diretor esportivo do clube de Londres, visitou nesta segunda-feira as instalações do Internacional para conhecer o trabalho de formação do clube gaúcho.

O encontro entre o diretor do clube inglês e o presidente Alessandro Barcellos serviu para “promover maior aproximação dos clubes e prospectar futuras parcerias entre as instituições.” Foi apresentado a Edu Gaspar as estruturas dos Centros de Treinamento Parque Gigante e Alvorada, além do projeto do CT de Guaíba.

Recentemente o Athletico-PR firmou acordo com o Ajax, da Holanda. E agora o Arsenal é quem busca clubes no Brasil para ter preferência na contratação de garotos. E Edu Gaspar ficou encantado e surpreso com o que viu em Porto Alegre.

“Foi um prazer conhecê-los. Estive com o presidente, nas instalações da base e profissional e fiquei impressionado com o nível dos profissionais do Inter”, elogiou o ex-volante revelado pelo Corinthians, que está na direção do clube da Inglaterra há quatro anos.

“Tivemos o prazer de receber aqui uma das maiores instituições do planeta, vice-campeã do Campeonato Inglês na temporada passada e reconhecida pela utilização de jovens atletas na sua história”, comemorou Alessandro Barcellos.

O presidente do time gaúcho ficou animado com a possibilidade de parceria com o Arsenal. “O Internacional está sempre aberto a iniciativas que estreitem os laços da comunidade do futebol. É um orgulho perceber que nossa estrutura foi elogiada pelos ingleses. Trabalhamos para oportunizar instalações cada vez melhores tanto para o Celeiro de Ases quanto ao grupo profissional.”

