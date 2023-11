Diretor diz que Petrobras alcançou recordes e resultados históricos no 3º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/11/2023 - 11:54 Para compartilhar:

O diretor financeiro e de Relações com o Mercado da Petrobras, Sérgio Caetano Leite, divulgou vídeo na manhã desta sexta-feira, 10, para comentar o resultado financeiro da companhia, divulgado ao mercado financeiro na noite da quinta-feira, 9. O executivo destacou que a empresa bateu recordes e alcançou resultados históricos de julho a setembro.

A Petrobras fechou o terceiro trimestre deste ano com lucro de R$ 26,7 bilhões, 42,2% a menos do que há um ano, e 7,5% menor do que o registrado no trimestre anterior. A receita de vendas no período caiu 26,6%, para R$ 124,8 bilhões, frente ao terceiro trimestre de 2022, e subiu 9,7% em relação ao segundo trimestre.

O Ebitda, que mede a capacidade de geração de caixa da companhia, teve queda de 27,6% contra o terceiro trimestre do ano passado e avanço de 16,8% em relação ao segundo trimestre de 2023, para R$ 66,2 bilhões.

De acordo com Leite, apesar da queda, que foi influenciada pela diferença do preço do petróleo há um ano (US$ 100 por barril) e hoje (US$ 86), o Ebitda ajustado alcançou o sexto melhor resultado trimestral da companhia. Outros fatores que ajudaram o resultado do terceiro trimestre foram o aumento das exportações de petróleo e a venda interna de derivados, comentou.

“Todos esses resultados se traduzem em contribuições para a sociedade. Pagamos R$ 57 bilhões em tributos”, disse Leite.

