Diretor de Titanic, James Cameron lamenta morte de amigo em submarino: ‘Estou chocado’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/06/2023 - 10:31 Compartilhe

O cineasta canadense James Cameron, diretor do filme Titanic, que foi 33 vezes ao fundo do mar ver os destroços da embarcação original, lamentou a morte de amigo no submarino Titan. O submersível da empresa OceanGate, que sumiu no dia 18 de junho, no Oceano Atlântico, implodiu com cinco tripulantes durante uma expedição para observar os destroços do navio que inspirou o longa de 1997.

Em entrevista à “ABC News”, o cineasta declarou que era amigo do francês Paul-Henri Nargeolet, que pilotava o veículo submersível. “É uma comunidade muito pequena, eu o conheço há 25 anos. Para ele ter morrido tragicamente desta forma é quase impossível de processar”, lamentou.

James refletiu, ainda, sobre a semelhança entre os acidentes. “Estou chocado com a semelhança do próprio desastre do Titanic, onde o capitão foi repetidamente avisado sobre o gelo à frente de seu navio e, ainda assim, ele navegou à toda velocidade em um campo de gelo, em uma noite sem lua, e muitos morreram como resultado. É uma tragédia muito semelhante exatamente no mesmo local. É surpreendente e realmente surreal”, pontuou.

Por fim, ele alertou: “É absolutamente crítico que as pessoas entendam que o mergulho submerso profundo é uma arte madura”.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias