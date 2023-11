Diretor de prisão de segurança máxima na Guatemala é assassinado a tiros

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 04/11/2023 - 17:08 Para compartilhar:

O diretor de uma prisão de segurança máxima da Guatemala foi assassinado a tiros a caminho do trabalho neste sábado (4), na capital do país, informaram as autoridades.

Edwin Patzán foi baleado durante a manhã enquanto se aproximava da prisão de Matamoros, localizada dentro de um quartel militar no centro da capital, de acordo com a imprensa local.

“O Ministério do Interior lamenta a morte do diretor do Centro de Detenção Preventiva para Homens da Zona 1, Matamoros”, disse a pasta em comunicado, sem fornecer detalhes sobre o incidente.

De acordo com a mídia local, um homem atirou à queima-roupa contra Patzán, que morreu pouco depois em um hospital. O agressor fugiu a pé.

Além disso, um guarda-costas do funcionário ficou ferido e foi levado para um hospital, informou o jornal Prensa Libre em seu site.

O Corpo de Bombeiros Municipal indicou que encontrou “um homem de cerca de 27 anos em estado delicado com várias feridas a bala, ele foi estabilizado e transferido” para o Hospital San José.

“Agentes da polícia e peritos do Ministério Público estão coletando evidências nos arredores do quartel, em busca de provas para esclarecer o caso”, noticiou a Prensa Libre.

Não apenas acusados de tráfico de drogas já passaram pela prisão de Matamoros, mas também políticos e funcionários investigados por corrupção.

Na Guatemala, a violência criminal está relacionada ao controle territorial exercido pelas gangues por meio do “negócio das drogas”.

O país da América Central encerrou 2022 com 4.274 homicídios, um aumento de 4,5% em relação a 2021, segundo o Instituto Nacional de Ciências Forenses.

bur-fj/dg/ms/ic

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias