Diretor de futebol fala sobre situação econômica do São Paulo: ‘Vive um momento financeiro delicado’ Rui Costa comentou também sobre os acordos com os atletas para o recebimento dos salários durante a pandemia e as dívidas quitadas pelo Tricolor na gestão de Julio Casares

O diretor de futebol do São Paulo, Rui Costa, concedeu uma entrevista para o portal Zero Hora no último fim de semana. Dentre os assuntos abordados, o executivo falou sobre a situação financeira do Tricolor, que passa por um momento delicado.



O diretor afirmou que o time passa por um momento complicado em relação às finanças, mas deixou claro que o tamanho do São Paulo ajuda para amenizar a situação. Rui Costa falou, ainda, do acordo com os jogadores durante a pandemia.

– São Paulo tem crédito pela gradeza e pela marca. Vive um momento financeiro delicado, a pandemia impactou muito. Fizemos a apresentação desse cenário aos jogadores, para que entendessem onde estamos. Abrimos as vísceras do clube para eles, mostrando como os pagaríamos. O momento é de cuidado – afirmou o executivo.

Durante a entrevista, o diretor falou sobre as dívidas quitadas pelo clube durante apenas 150 dias de gestão de Julio Casares.

Rui Costa citou as dívidas com o Orlando City, referente ao Kaká, e com o Athlético PR, pelo Pablo. As duas foram quitadas pelo Tricolor há mais tempo, e, enquanto foi feita a entrevista, o São Paulo ainda negociava a dívida com o Dínamo Kiev, da Ucrânia, pela contra do Tchê Tchê. O débito foi quitado nesta quarta-feira (2).

A multa rendeu um gasto de R$ 25 milhões aos cofres do São Paulo. Quitar essa dívida era uma das prioridades da gestão de Casares, pois estava registrada na Fifa e poderia render uma punição ao clube.

O presidente do clube sempre afirmou que a responsabilidade financeira é um dos princípios mais importantes de sua gestão.

Nas negociações, o Tricolor chegou a abrir mão de negociações com jogadores que trariam ao clube dívidas ou gastos superiores aos que o São Paulo poderia arcar.

