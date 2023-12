Diretor de ‘Coringa 2’ surpreende fãs e divulga novas fotos do filme

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/12/2023 - 21:36 Para compartilhar:

Mergulhado no espírito natalino, o diretor Todd Phillips resolveu presentear os fãs do filme “Coringa“. Em sua conta no Instagram, ele divulgou duas fotos da sequência do primeiro longa, batizada de “Joker: Folie à Deux“, que traz no elenco Joaquin Phoenix e Lady Gaga.

“Desejamos a todos um feliz feriado e um lindo ano novo”, escreveu Phillips na legenda que acompanha a postagem das duas fotos.

Depois de fazer o que era considerado impossível – superar o Coringa de Heath Ledger em “Cavaleiro das Trevas (2008), Phoenix revisita o papel que interpretou no primeiro longa, lançado em 2018. Lady Gaga vive a personagem Harley Quinn, a Arlequina.

A primeira foto compartilhada pelo diretor apresenta Coringa em um presídio. A outra mostra Lady Gaga olhando para Phoenix, que usa a maquiagem do personagem.

O elenco de “Joker: Folie à Deux” conta ainda com Brendan Gleeson, Zazie Beetz, Gattlin Griffith e Catherine Keener.

O novo filme faz parte do DC Elseworlds, e não integra o universo que Peter Safran e James Gunn estão construindo desde que assumiram o comando da DC Studios.

Confira o trailer oficial do filme:

