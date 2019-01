Diretor de comunicação de Macron deixará o cargo

PARIS, 3 JAN (ANSA) – O diretor de comunicação da presidência francesa, Sylvain Fort, deixará o cargo no fim do mês, segundo revelou nesta quarta-feira (2) o jornal francês “Le Parisien”.

Fort havia assumido o cargo em setembro do ano passado, após a renúncia de Bruno Roger-Petit, que ficou um ano no cargo. Ele alegou razões pessoais para justificar a saída. Ele participou da campanha presidencial do presidente Emmanuel Macron em 2016 e, após a eleição, passou a escrever os discursos do mandatário.

Segundo o jornal “Le Figaro”, Macron foi avisado há várias semanas sobre a decisão de Fort e tentou fazê-lo mudar de opinião. O presidente francês vem enfrentando protestos dos “coletes amarelos” contra a política de energia adotada pelo governo. O líder é alvo de críticas por supostamente ter perdido contato com as reivindicações do povo francês. (ANSA)