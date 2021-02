Diretor de ‘Buffy’ é acusado de comportamento abusivo por atriz

A atriz Charisma Carpenter, intérprete de Cordelia Chase no seriado Buffy – A Caça-Vampiros, veio a público falar sobre o comportamento abusivo do diretor do seriado, Joss Whedon. “Joss Whedon abusou de seu poder em várias ocasiões enquanto trabalhamos juntos no set de Buffy e Angel. Ele achava isso divertido, só servia para aumentar minha ansiedade, tirar meu poder e me alienar de meus colegas”, começou.

Segundo Charisma, ele fez brincadeiras muito pesadas, chamando-a de gorda e perguntando se ela manteria a gravidez quando anunciou que estava grávida. “Me chamava de ‘gorda’ para meus colegas quando eu estava grávida de quatro meses. Ele era mau, criticando os outros abertamente, criando favoritos, colocando as pessoas umas contra as outras para pleitearem sua atenção e aprovação.”

“Ele me perguntou se eu ia manter isso. Ainda tirou sarro das minhas crenças, me acusou de querer sabotar o programa e me demitiu sem cerimônias assim que eu dei à luz”, contou.

