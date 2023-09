Diretor de Adidas lamenta declarações polêmicas sobre o rapper Ye

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 22/09/2023 - 14:36 Compartilhe

O diretor-geral da Adidas pediu desculpas após supostamente relativizar as declarações antissemitas do rapper Kanye West, agora com o nome de Ye.

Björn Gulden, diretor da multinacional esportiva, lamentou o que chamou de “declarações equivocadas”.

Ele expressou seu arrependimento para Jonathan Greenblatt, encarregado da associação de luta contra o antissemitismo, Anti-Defamtion League (ADL).

Na noite de quinta-feira, Greenblat tornou o pedido público no X (ex-Twitter) e o grupo Adidas ratificou o pedido nesta sexta-feira (22).

Na semana passada, Gulden disse em um podcast que Ye não quis realmente dizer suas declarações antissemitas feitas no ano passado.

Após as falas polêmicas, a Adidas encerrou sua lucrativa colaboração com o rapper e cancelou sua coleção de sapatos “Yeezy”.

A Adidas “se opõe completamente ao ódio expresso por Ye” no ano passado, afirmou Gulden.

O norueguês, que assumiu o controle da marca no início deste ano, herdou a polêmica – delicada para a reputação e as finanças do grupo.

