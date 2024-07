Diretor da Red Bull apoia Sergio Pérez após queda de rendimento na F-1: ‘Vamos ajudá-lo’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/07/2024 - 18:14 Para compartilhar:

O mexicano Sergio Pérez começou a temporada da Fórmula 1 em alta, fazendo a Red Bull do tricampeão Max Verstappen abrir vantagem na briga pelo Mundial de Construtores e com o holandês líder absoluto. Mas, de um tempo para cá, nada dá certo ao segundo piloto da escuderia e o diretor técnico Pierre Wache revelou que o trabalho é para que uma resposta positiva venha já no fim de semana, na disputa do GP da Bélgica.

Depois de cair no Q1 em quatro dos últimos seis treinos, Pérez espera dar uma resposta positiva em Spa-Francoschamps já a partir dos treinos desta sexta-feira. E a Red Bull promete fazer de tudo para reerguer seu moral e sua competitividade.

Depois de admitir que “se eu soubesse, consertaria”, o problema com Perez, Wache garantiu que o mexicano terá toda ajuda possível. “Tenho algum feedback dele e vamos tentar ajudá-lo. Acho que (o problema) em parte somos nós (engenheiros e equipe), com certeza. Temos de fazer algo para ajudá-lo a extrair o potencial do carro.”

O diretor técnico admite ser difícil dizer quais os fatores por trás da queda de rendimento de Pérez. Mas admite que também faltou sorte em alguns GPs. “O ponto não é apenas refletir sobre como ele se sente no carro. Às vezes ele tem azar, sabe, é o que aconteceu em algumas qualificações que pode afetar o resultado geral da corrida”, admitiu.

“Estamos tentando entender o que ele sofre, ou as características e o equilíbrio que podem ajudá-lo. Quando entendermos isso, e isso é bem difícil para ser honesto, tentaremos transformar isso em termos de configuração ou em termos de desenvolvimento nas características do carro.”

Wache explicou quais seriam as modificações e suas dificuldades em fazê-lo. “Tudo está interligado hoje em dia. O número de testes que você pode fazer e o número de pneus novos que você tem em uma sessão, é limitado, é difícil ver um caminho com isso. Se fosse simples, já teríamos consertado há muito tempo, mas tentamos ajudá-lo o máximo que podemos, e os engenheiros que trabalham com ele estão tentando.”

O diretor ainda garantiu que o mexicano tem total respaldo da escuderia. Tanto que Pérez renovou contrato por dois anos em junho. “Ah, sim, com certeza. Caso contrário, ele não estaria na equipe”, disse. O piloto ocupa o sétimo lugar na classificação de pilotos após 13 das 24 corridas, com 141 pontos a menos que Verstappen, com os pilotos da McLaren, a dupla da Ferrari e Lewis Hamilton na sua frente.