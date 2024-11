Diretor da PF garante segurança do G20 após atentado em Brasília

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 14/11/2024 - 13:13 Para compartilhar:

BRASÍLIA, 14 NOV (ANSA) – O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, assegurou que as autoridades brasileiras já trabalham com o “nível de segurança mais elevado possível” para a cúpula de líderes do G20, no Rio de Janeiro, na esteira do atentado contra a Praça dos Três Poderes, em Brasília.

“Todo episódio sempre traz alertas, e estaremos cada vez mais atuantes. Estou indo hoje à tarde para o Rio de Janeiro para acompanhar pessoalmente todas as ações para que a agente tenha garantia de segurança no evento”, declarou Rodrigues em coletiva de imprensa na capital federal.

“No G20, já trabalhamos com um nível de segurança mais elevado possível pelo nível das autoridades estrangeiras”, disse. O diretor da PF lembrou que o governo decretou uma Operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) para assegurar a proteção “das delegações no Rio” com o auxílio das Forças Armadas. (ANSA).