Diretor da OMS alerta que surto da Doença X ‘é uma questão de quando, não se’

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 18/02/2024 - 22:50

O Diretor-Geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Ghebreyesus, emitiu um novo alerta sobre a probabilidade de aparecimento da Doença X, dizendo aos líderes mundiais que é “uma questão de quando, e não se” um novo agente patogênico e uma nova pandemia irão atacar.

Tedros disse aos participantes da Cúpula Mundial do Governo em Dubai no início de sua semana que fez um aviso semelhante em 2018 de que uma pandemia provavelmente ocorreria, e ele provou que estava certo com o surto do mortal coronavírus.

Queixando-se de que o mundo ainda está mal preparado para uma nova pandemia, Tedros mais uma vez elogiou a necessidade urgente de um tratado global a ser acordado até maio e considerou estranhas as suspeitas de que se tratasse de uma tomada de poder da OMS.

Ele chamou o tratado de “missão crítica para a humanidade”.

“Hoje estou diante de vocês no rescaldo da COVID-19, com milhões de pessoas mortas, com choques sociais, econômicos e políticos que repercutem até hoje”, disse Tedros.

“Embora tenham sido feitos alguns progressos, como melhorias na vigilância, no Fundo para a Pandemia, na criação de capacidades na produção de vacinas… o mundo não está preparado para uma pandemia.

“As dolorosas lições que aprendemos correm o risco de ser esquecidas à medida que a atenção se volta para as muitas outras crises que o nosso mundo enfrenta.”

Tedros disse que se o mundo não aprender essas lições, “pagaremos caro na próxima vez, e haverá uma próxima vez”.

“A história nos ensina que a próxima pandemia é uma questão de quando, não de se”, acrescentou Tedros.

“Pode ser causado por um vírus influenza, ou um novo coronavírus ou um novo patógeno que ainda nem conhecemos – o que chamamos de Doença X.”

A Doença X é um hipotético vírus “substituto” que ainda não se formou, mas os cientistas dizem que pode ser 20 vezes mais mortal que o COVID-19. Há cerca de oito anos, foi adicionado à pequena lista da OMS de agentes patogênicos para investigação que poderiam causar uma “grave epidemia internacional”, de acordo com um comunicado de imprensa da OMS de 2022.

“No estado atual das coisas, o mundo continua despreparado para a próxima Doença X e para a próxima pandemia”, disse ele.

Tedros disse que ultimamente tem havido muita atenção sobre a Doença X, mas insistiu que não é uma coisa nova.

“Utilizamos pela primeira vez o termo Doença X em 2018, na mesma época em que falei aqui nesta reunião Mundial de Governos, como um substituto para uma doença que ainda nem conhecemos, mas para a qual podemos, no entanto, preparar-nos.”

“COVID-19 era uma Doença X, um novo patógeno que causava uma nova doença. Mas haverá outra Doença X, ou uma Doença Y ou uma Doença Z.”

Em preparação para o próximo surto, ele disse que o tempo está passando para que as nações se unam e assinem um acordo internacional sobre preparação para uma pandemia, faltando apenas 15 semanas para o prazo acordado em 2021. Tedros disse que o tratado, que a administração Biden tem envolvido nas negociações, é um conjunto de compromissos dos países para fortalecer a defesa mundial com uma abordagem de “uma só saúde”.

Embora a ‘Doença X’ seja um vírus hipotético que ainda não foi formado, os cientistas dizem que pode ser 20 vezes mais mortal que o COVID.





Envolveria cooperação em investigação e desenvolvimento, acesso a vacinas e outros produtos e partilha de informação, tecnologia e amostras biológicas.

Ele citou duas razões pelas quais um consenso não foi alcançado. A primeira é que as nações têm algumas diferenças, mas ele estava confiante de que elas seriam resolvidas.

A segunda grande barreira, disse ele, é a “litania de mentiras e teorias da conspiração sobre o acordo”.

“Isso é uma tomada de poder pela Organização Mundial da Saúde. Que cederá a soberania à OMS. Que dará à OMS poder para impor confinamentos ou mandatos de vacinas aos países. Que é um ‘ataque à liberdade’. Que a OMS não permitirá que as pessoas viajem e que a OMS quer controlar a vida das pessoas.

“Essas são algumas das mentiras que estão sendo espalhadas. Se não fossem tão perigosas, essas mentiras seriam engraçadas. Mas colocam em risco a saúde da população mundial. E isso não é motivo de riso.

“Essas afirmações são total, completa e categoricamente falsas. … Qualquer um que diga que isso acontecerá ou está desinformado ou está mentindo.”

Os críticos, incluindo o Advancing American Freedom (AAF), argumentam que o tratado juridicamente vinculativo cederia a soberania a uma organização global e que isso equivaleria a uma tomada de poder. A AAF é um grupo de defesa sem fins lucrativos fundado pelo ex-vice-presidente Mike Pence.

Tedros disse que há uma cópia preliminar do acordo no site da OMS e pediu às pessoas que leiam por si mesmas.

Ao apresentar o tratado, ele absolveu a OMS de impor confinamentos e mandatos de vacinas durante a pandemia da COVID-19.

“Não podemos permitir que este acordo histórico, este marco na saúde global, seja sabotado por aqueles que espalham mentiras, seja deliberada ou inconscientemente.

“Deixe-me ser claro: a OMS não impôs nada a ninguém durante a pandemia da COVID-19. Nem bloqueios, nem mandatos de máscara, nem mandatos de vacinas.

“Não temos o poder para fazer isso, não queremos e não estamos tentando consegui-lo.”





A OMS enfrentou fortes críticas de todo o mundo devido à sua lenta resposta à investigação do surto de COVID na China. Uma equipe da OMS que investiga as origens da pandemia do coronavírus também minimizou a possibilidade de o vírus ter vazado de um laboratório perto de Wuhan, na China.

