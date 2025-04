Diretor da Fundação Torino destaca força da ‘italianidade’ em BH

ROMA, 14 ABR (ANSA) – O diretor da escola internacional italiana “Fundação Torino”, com sede em Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte, Umberto Casarotti, destacou nesta segunda-feira (14) em Roma, na Itália, a força da “italianidade” na capital mineira.

“Belo Horizonte é um polo para a italianidade, pois nascemos como escola Fundação Torino quando a Fiat abriu uma fábrica no Brasil. Aos poucos, nos integramos com a população local até nos tornarmos a escola com o maior número de alunos fora da região metropolitana”, explicou Casarotti à ANSA, à margem da primeira Conferência das Escolas Italianas no Exterior.

Segundo o diretor, “com 1,6 mil estudantes”, dos quais a maioria é brasileira, a Fundação Torino “tornou-se um ponto de referência para a comunidade local e, obviamente, para a Itália”.

“Nosso objetivo é sempre aliar a tradição italiana, com os seus clássicos, sua história e sua língua, à inovação, à tecnologia. Sem dúvidas, essa proposta é interessante para a população local”, disse Casarotti. (ANSA).