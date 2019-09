Diretor da Funarte ofende Fernanda Montenegro: ‘Sórdida’ e ‘Mentirosa’

Rio – O diretor do Centro de Artes Cênicas da Funarte Roberto Alvim se referiu à atriz Fernanda Montenegro com adjetivos como “sórdida” e “mentirosa”. O texto foi motivado pela recente capa da revista Quatro Cinco Um, que mostra a atriz vestida de bruxa numa fogueira de livros. As postagem do encenador com palavras destacadas em letras maiúsculas, diz o seguinte:

“Um amigo meu, bem-intencionado, me perguntou hoje se não era hora de mudar de estratégia e chamar a classe artística pra dialogar. Não, absolutamente não. Trata-se de uma guerra irrevogável. A foto da sórdida Fernanda Montenegro como bruxa sendo queimada em fogueira de livros, publicada hoje na capa de uma revista esquerdista, mostra muito bem a canalhice abissal destas pessoas, assim como demonstra a SEPARAÇÃO entre eles e o povo brasileiro. Temos, sim, que promover uma RENOVAÇÃO completa da classe teatral brasileira. É o ÚNICO jeito de criarmos um RENASCIMENTO da Arte no Teatro nacional. Porque a classe teatral que aí está é radicalmente PODRE. E com gente hipócrita e canalha como eles, que mentem diariamente, deturpando os valores mais nobres de nossa civilização, propagando suas nefastas agendas progressistas, denegrindo nossa sagrada herança judaico-cristã, bom – com essa corja.” A classe artística reagiu às falas de Alvim também nas redes, por meio sobretudo de associações teatrais, defendendo Fernanda e pedindo o afastamento de Alvim. Em comunicado, a Associação dos Produtores de Teatro (APTR) repudiou as declarações do dramaturgo.

Texto foi motivado por reportagem da revista literária Quatro cinco um – Reprodução/ Quatro cinco um

Um trecho diz o seguinte: “Cuidar da cultura como um importante setor para a economia e a formação de um país trata-se de um exercício diário, ético e respeitoso. O mesmo se aplica ao cuidado que deveria ser adotado ao se referir a uma atriz como Fernanda Montenegro, um símbolo da identidade nacional, com reconhecimento em todo o mundo”

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), e o candidato à Presidência da República nas eleições do ano passado Ciro Gomes (PDT) também defenderam a atriz. O prefeito de São Paulo usou sua conta no Instagram para dizer que Fernanda é “um ícone da cultura nacional e deve ser respeitada e tratada com o valor que merece”.