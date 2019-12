Diretor da Bottega Veneta é grande vencedor do BFA

ROMA, 4 DEZ (ANSA) – O diretor criativo da marca italiana Bottega Veneta, Daniel Lee, foi o grande vitorioso do British Fashion Awards, principal premiação de moda britânica.

Durante a cerimônia realizada na última segunda-feira (2), o britânico, que se uniu à grife de luxo italiana no ano passado, recebeu inúmeros prêmios, incluindo os três mais importantes: Estilista do ano, Estilista Britânico do Ano e Estilista de Moda Feminina e Acessórios do Ano. Lee foi extremamente elogiado por seu toque contemporâneo nos looks clássicos da Bottega Veneta. Sua interpretação original do luxo moderno levou a marca para o topo nos últimos dois anos, renovando-a e impulsionando as vendas. Famosa por suas bolsas de couro, a grife italiana também foi premiada como a Marca do Ano. O estilista italiano Giorgio Armani, por sua vez, recebeu o prêmio de “Conquista Extraordinária”, por sua “contribuição extraordinária à indústria global da moda, sua criatividade e visão de estilo atemporal e cuidado com o detalhe, que proporcionaram tanta inspiração a tantos da indústria”.

Já a supermodel Naomi Campbell faturou o prêmio Ícone da Moda, enquanto que a marca Fenty, da cantora Rihanna, recebeu o prêmio Luxo Urbano. A sudanesa Adut Akech garantiu a honraria Modelo do Ano e Kim Jones, da Dior, levou o prêmio Estilista Britânico de Moda Masculina do Ano A celebração ocorreu no Royal Albert Hall, em Londres, e contou com a participação de diversos artistas, como Julia Roberts, Cate Blanchett, Naomi Watts e Tom Cruise. (ANSA)