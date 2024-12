Diretor artístico de ‘Volta Por Cima’, André Câmara comenta conexão que protagonistas negros têm gerado com público

André Ruocoi André Ruoco https://istoe.com.br/autor/andre-ruoco/ 02/12/2024 - 7:30 Para compartilhar:

A novela ‘Volta Por Cima’, da faixa das 19h da TV Globo, da autora Claudia Souto, está conquistando a audiência e o público, tanto por sua trama, como por sua concepção artística que retrata com riqueza de detalhes o subúrbio do Rio de Janeiro. Em bate-papo com o site IstoÉ Gente, André Câmara, diretor artístico da produção, comemora esta realização e comenta que tem recebido muitos retornos positivos do público.

“O retorno tem sido extremamente recompensador. Um comentário que me emocionou foi o de uma mãe, que disse que, ao ver o casal protagonista, sentiu que sua filha podia sonhar em ser heroína da própria vida. Outra mãe contou que, após muito tempo, sua filha decidiu soltar o cabelo para se parecer com Madalena”, diz André.

“Esse tipo de conexão é muito poderosa, lembrando a importância de uma televisão que dialogue com um Brasil onde 56% da população é negra. Acredito que o público de hoje quer se ver bem representado na tela, se reconhecer, se inspirar e sonhar”, complementa.

O diretor que se inspirou nas cores de Almodóvar e que, por indicação do diretor de arte, Billy Castilho, trouxe Zeh Palito – artista visual que retrata pessoas do povo em cenários de otimismo e positividade – como uma referência para a novela, também comenta como foi o processo de recriação do subúrbio para a produção.

“A Vila Cambucá, por exemplo, inspira-se em elementos característicos do subúrbio carioca, como o comércio local, as festas de rua, a música dos bares e as interações cotidianas — seja no transporte público ou nas esquinas. Incorporamos também referências icônicas como o baile charme de Madureira, o Jongo da Serrinha, o jogo do bicho, o carnaval, o Mercadão de Madureira, a Igreja da Penha, o forró, o bate-bolas e as rodas de samba”, conta.

“Esses detalhes trazem autenticidade e ressoam com quem conhece e valoriza o subúrbio, mostrando-o como ele é: um lugar de luta e resistência, mas também de pertencimento, culturas, arte, alegria e criatividade”, finaliza.

Com mais de 20 anos de carreira, André Câmara conta com mais de 10 produções de destaque em seu currículo, entre eles, ‘Amor Perfeito’, que também contou com personagens negros de destaque, e trabalhos premiados, como as novelas ‘Órfãos da Terra’ e ‘Lado a Lado’, ambas vencedoras do Emmy Internacional.