Diretor afastado da Americanas pede renúncia

01/05/2023 - 14:52

SÃO PAULO (Reuters) – A Americanas informou nesta segunda-feira em fato relevante ao mercado que recebeu pedido de renúncia de José Timotheo de Barros, diretor que estava afastado de suas funções desde fevereiro, em meio às investigações do rombo contábil revelado pela companhia no início do ano.







Barros era diretor de lojas físicas, logística e tecnologia da varejista. Além dele, a Americanas também havia afastado de seus cargos em fevereiro Anna Saicali, que comandava a Ame Digital, e Marcio Cruz, diretor de digital, consumo e marketing.

Os três faziam parte do mais alto escalão da companhia.

A Americanas entrou em recuperação judicial após revelar inconsistências contábeis da ordem de 20 bilhões de reais no início do ano. Antes da divulgação dos problemas, as ações da empresa eram negociadas na casa dos 12 reais na B3. Até sexta-feira da semana passada, os papéis da empresa eram cotados a 1,04 real.

(Por Luana Maria Benedito)

