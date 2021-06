Direto do Japão, Zico faz parceria com app para se aproximar dos fãs: ‘Espero que a turma siga’ A partir desta terça-feira, o Galinho de Quintino passará a postar vídeos no canal ZicoOficial, no Kwai

Direto do Japão, um dos melhores jogadores de futebol do mundo, Zico, começa uma nova atividade: criador de conteúdo digital. A partir desta terça-feira, o Galinho de Quintino passará a postar vídeos no canal ZicoOficial, no Kwai. Esse é um dos perfis coordenados pela LiveSports, que acaba de estabelecer uma parceria inédita de conteúdo com o Kwai, uma das maiores plataformas de vídeos curtos do mundo.

– Estou morando no Japão e meu contato com os fãs é via redes sociais. E o Kwai vai me dar a oportunidade de fazer coisas um pouco diferentes, vídeos mais curtos do que eu tenho em outras redes, e isso é bem interessante. Vou trazer curiosidades da minha carreira, responder perguntas e contar algumas histórias. Espero que a turma siga e goste! – conta Zico, que tem uma legião de fãs no Japão, por conta de sua atuação brilhante no Kashima Antlers, onde é atualmente o diretor.

A LiveSports vai fazer a curadoria, coordenar e dar suporte a um time de criadores que postará diariamente sobre esportes. Além de Zico, iniciam esta semana: João Palomino (@JoaoPalomino – Esportes em Geral), Memorabilia (@MemorabiliadoEsporte – Esportes em Geral), Samanta Alves (@MantaAlves – Botafogo), Conrado Giulietti (@Conka_NBA – NBA e NFL), Mirelle Moschella (@Mirelle Moschella – e-Sports), Angelo Luchezi (@Angelo_Luchezi – Palmeiras), Fred Garotinho (@Fred Garotinho – São Paulo), Alfredo Bokel (@Alfredo Bokel – Fluminense) e Bia e Branca Feres (@Bia e Branca Feres – Esportes Olímpicos).

– A LiveSports vai fazer a coordenação editorial desses perfis, um trabalho diário, com a visão do jornalismo, sugerindo assuntos e observando oportunidades”, explica Fábio Seixas, diretor de Conteúdo da LiveSports. Bruno Neves, responsável pelo perfil @MemorabiliadoEsporte conta que se trata de um projeto de resgate de feitos, personagens e histórias do Esporte através de produtos. “Vamos trazer um pouco dessas histórias de ídolos do esporte através de vídeos curtos aqui no Kwai. Para mim e para meu sócio Samy Vaisman é uma oportunidade muito legal de fazer essa ideia de memorabílias, artigos de memória afetiva do esporte, chegarem a mais gente – destaca Neves.

Para Antonio Abide, Head of Content Growth do Kwai no Brasil, esses perfis vão ampliar as opções de conteúdo sobre o tema para o usuário do Kwai. “O esporte é um dos assuntos preferidos do brasileiro e queremos mostrar novas formas de viver, criar e se informar a respeito de tantas competições e modalidades esportivas ”, afirma Abide.

Serviço live streaming para eventos esportivos, encontros corporativos e shows. Responsável por toda a cadeia de produção do streaming, da captação no local do evento, passando por conteúdo, bilhetagem e segurança de dados, até a entrega para os fãs do esporte em aplicativo próprio. A empresa foi criada em setembro de 2020 por João Palomino, ex-VP de Conteúdo e Produção da ESPN, e Nilson Fujisawa, CEO da Lineup, uma das principais fornecedoras de equipamentos e soluções do mercado televisivo.

