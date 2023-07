Direita vence eleições na Espanha, mas não obtém maioria

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 23/07/2023 - 20:01 Compartilhe

MADRID, 23 JUL (ANSA) – O conservador Partido Popular (PP), liderado por Alberto Núñez Feijóo, venceu neste domingo (23) as eleições gerais na Espanha, mas não alcançou a maioria absoluta.

Embora a vitória tenha sido um pouco amarga, o PP liderou com 136 cadeiras no Parlamento, 47 a mais do que tinha anteriormente. O Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), do atual primeiro-ministro, Pedro Sánchez, resistiu ao ficar um pouco atrás, com 122 deputados, dois a mais em relação a 2019.

O partido de extrema-direita espanhol Vox foi a terceira força, com 33 cadeiras, apenas duas de distância da legenda de esquerda Sumar.

Já que ninguém obteve uma maioria absoluta (176 assentos), os partidos precisarão iniciar negociações seus aliados até formarem uma coalização governista. Caso o impasse prossiga, as legendas necessitarão do apoio de outros partidos regionais menores.

As possíveis coalizações entre PP e Vox, bem como de PSOE e Sumar, não atingirão a maioria.

O pleito deveria ter ocorrido no final do ano, mas foi antecipado por Sánchez após a derrota da centro-esquerda nas eleições regionais e municipais.

Apesar do calor, pouco mais de 24,5 milhões de pessoas foram às urnas, um fluxo de comparecimento de quatro ponto percentuais maior do que o registrado em 2019. (ANSA).

