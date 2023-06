Direita segue no poder na Grécia

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 25/06/2023 - 18:31 Compartilhe

Partido conservador Nova Democracia vence eleições parlamentares, garantindo mais um mandato ao primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis. No segundo pleito em um mês, legenda agora obtém maioria absoluta no Parlamento.O partido governista Nova Democracia, de direita, venceu as eleições parlamentares na Grécia neste domingo (25/06), convocadas para quebrar um impasse político após um primeiro pleito realizado há apenas cinco semanas.

Com quase todas as urnas apuradas, o partido conservador obteve 40,5% dos votos, dando ao primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis mais um mandato, indicam projeções.

Seu adversário mais forte, o ex-primeiro-ministro de esquerda Alexis Tsipras, e seu partido Syriza obtiveram 17,8% dos votos, menos ainda do que o previsto.

Segundo projeções, o resultado garante ao Nova Democracia 158 dos 300 assentos no Parlamento grego. Ou seja, com a maioria absoluta, o partido poderá governar novamente sozinho, como tem feito nos últimos quatro anos.

"O povo nos deu uma maioria segura. Grandes reformas prosseguirão rapidamente", prometeu Mitsotakis, de 55 anos, logo após a vitória. Falando a uma multidão animada em frente à sede de seu partido em Atenas, o líder conservador disse ter metas "ambiciosas" neste novo mandato que podem "transformar" a Grécia.

Em eleições parlamentares realizadas em 21 de maio, o Nova Democracia também venceu, mas ficou a cinco assentos de obter a maioria absoluta no Parlamento. Em vez de tentar estabelecer um governo de coalizão, Mitsotakis optou por convocar uma segunda votação.

O Syriza reconheceu a derrota neste domingo. "Sofremos uma pesada derrota eleitoral", afirmou o ex-premiê Tsipras, pedindo aos membros de seu partido que avaliem o trabalho de seus líderes. "Nem preciso dizer que eu serei o primeiro a enfrentar o julgamento dos membros do partido."

Gestão econômica

O apoio à reeleição do atual premiê nestas eleições se deve principalmente à sua gestão econômica, de acordo com as pesquisas.

Apesar de a economia da Grécia ainda não ter atingido os níveis anteriores à crise da dívida de 2010, os gregos reconhecem que as pensões e os salários estão aumentando e que o país está crescendo mais rapidamente do que a média da União Europeia (UE).

Mitsotakis, que se tornou primeiro-ministro em 2019 na promessa de superar uma década de crise econômica, afirmou que "será o primeiro-ministro de todos os gregos" e que os principais objetivos de seu governo serão o aumento dos salários, o reforço da saúde pública e a modernização de um Estado que, em alguns setores, apresenta claras deficiências.

Esta é a primeira vez, desde o início da crise financeira em 2010, que um primeiro-ministro grego é reeleito após um mandato de quatro anos.

Ao todo, 32 partidos disputaram as eleições. Para entrar no Parlamento grego, as legendas precisam obter pelo menos 3% dos votos.

ek (AFP, DPA, Efe)

