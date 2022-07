Direcional: vendas líquidas totais somam R$ 836 mi no 2º trimestre; avanço de 36%

As vendas líquidas totais da Direcional somaram R$ 836 milhões no segundo trimestre de 2022, crescimento de 36% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo as prévias operacionais divulgadas nesta segunda-feira, 11. No semestre, o crescimento foi de 29% ante o mesmo período de 2021, totalizando R$ 1,5 bilhão.

Já os lançamentos representaram um valor geral de vendas (VGV) de R$ 790,3 milhões, volume 0,4% superior em relação ao segundo trimestre de 2021. Considerando o VGV lançado ao longo do 1º semestre de 2022, o crescimento foi de 2% na comparação com os seis primeiros meses do ano passado, somando R$ 1,389 bilhão.

No segundo trimestre de 2022, a Direcional lançou 10 novos empreendimentos/etapas. A representatividade do segmento Direcional no mix de lançamentos alcançou 62%, enquanto os produtos Riva representaram 38% no mix de lançamentos.

No segmento Direcional, as vendas líquidas alcançaram R$ 600,5 milhões de abril a junho deste ano, superando em 34,1% o volume sobre igual período de 2021. A Direcional encerrou junho com 13.678 unidades em estoque, somando VGV de R$ 3,3 bilhões.

Riva

A Riva, subsidiária com atuação focada no segmento de média-baixa renda, lançou 3 empreendimentos entre abril e junho, totalizando um VGV de R$ 301 milhões, volume 60% acima do segundo trimestre de 2021.

As vendas líquidas atingiram R$ 236 milhões, crescimento anual de 32% ante o segundo trimestre de 2021 e 38% sobre o primeiro trimestre de 2022.