Direcional tem lucro líquido de R$ 47,184 milhões no trimestre, alta de 65,2%

A Direcional Engenharia fechou o terceiro trimestre de 2021 com lucro líquido de R$ 47,184 milhões, montante 65,2% maior do que no mesmo período de 2020.

O lucro foi o maior patamar desde o fim de 2014. A melhora nos resultados é reflexo da expansão dos lançamentos e das vendas ao longo dos últimos trimestres, com diluição de custos.

A companhia destacou que tem mantido a disciplina na parte operacional, bem como a política de elevação no preço final dos imóveis para compensar o aumento nos custos de construção – fatores que ajudaram a sustentar as margens.

Também pesou favoravelmente a diversificação no mix de projetos, com maior participação de empreendimentos da Riva, braço de negócios voltado ao segmento de média renda, complementando a atividade da Direcional, mais focada na Casa Verde e Amarela (CVA).

O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado somou R$ 100,666 milhões, avanço de 36,3% na mesma base de comparação anual. A margem do Ebitda ajustado subiu 2,5 pontos porcentuais, para 22,2%. A margem bruta oscilou 0,2 ponto porcentual para cima, chegando a 35,8%.

A receita líquida totalizou R$ 453,362 milhões, crescimento de 20,7%.

O resultado financeiro gerou uma despesa de R$ 19,676 milhões, piora de 148,5%. Essa piora veio das duas elevações do CDI no período, passando de 4,25% para 6,25% ao ano, o que impactou a remuneração do caixa e as despesas financeiras. Outro fator que pesou foram os desdobramentos relacionados aos swaps para proteção da flutuação do IPCA.

A dívida líquida da Direcional foi a R$ 266,238 milhões no fim do terceiro trimestre de 2021, crescimento de 14 vezes em relação a um ano antes, quando era de apenas R$ 18,6 milhões. A alavancagem (medida pela relação entre dívida líquida e patrimônio líquido) nesse período subiu de 1,3% para 19,6%. A incorporadora encerrou o trimestre com R$ 934,763 milhões em caixa, queda de 14,5% na comparação anual.

Conforme já anunciado no relatório operacional preliminar, a Direcional realizou 10 lançamentos no terceiro trimestre de 2021, chegando a R$ 927 milhões de forma consolidada, um crescimento de 102,4% na comparação com o mesmo período de 2020. As vendas líquidas consolidadas foram de R$ 525 milhões, alta de 42,3% na comparação anual.

