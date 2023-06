Direcional precifica ação em R$ 18,25 e oferta subsequente movimenta R$ 428,875 mi

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/06/2023 - 9:58 Compartilhe

A Direcional fechou em R$ 18,25 o preço da ação em sua oferta subsequente (follow-on), informou a empresa em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Assim, a operação totalizou R$ 428.875.000,00.

Foram ofertadas 23,5 milhões de ações, dos quais 3,5 milhões são referentes ao lote extra colocado diante do excesso de demanda.

O capital social da empresa passará de R$ 752.982.399,00 para R$ 1.181.857.399,00, um aumento, portanto, no montante de do valor da oferta subsequente.

A companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da oferta prioritariamente para o crescimento e otimização de estrutura de capital.

A oferta tem coordenação do Itaú BBA (coordenador líder), da XP Investimentos, do Bradesco BBI e do Santander Brasil.

