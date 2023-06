Direcional anuncia oferta subsequente de ações que pode movimentar até R$ 431,9 milhões

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/06/2023 - 10:15 Compartilhe

O conselho de administração da Direcional Engenharia aprovou a realização de uma oferta primária de 20 milhões de ações. A quantidade de ações inicialmente ofertada poderá ser acrescida em até 17,5% ou até 3,5 milhões de papéis.

Considerando o preço da ação da empresa no fechamento de quarta-feira, de R$ 18,38, a oferta poderá alcançar um montante de R$ 431,930 milhões, já considerando o lote adicional.

O público alvo da oferta no Brasil consistirá exclusivamente em investidores profissionais.

Simultaneamente, no âmbito da oferta, serão realizados esforços de colocação das ações no exterior. Não será admitida a distribuição parcial no âmbito da oferta.

As ações (considerando as ações adicionais) serão colocadas em regime de garantia firme de liquidação.

A companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da oferta prioritariamente para o crescimento e otimização de estrutura de Capital.

A oferta terá coordenação do Itaú BBA (coordenador líder), da XP Investimentos, do Bradesco BBI e do Santander Brasil.

