Direção do Barcelona está descontente com atitude de Dembélé Atacante francês não quis se transferir para o Manchester United nas últimas horas da janela de transferências

Prestes a ser negociado com o Manchester United nas últimas horas da janela de transferências, Ousmane Dembélé desagradou a diretoria do Barcelona. De acordo com a imprensa espanhola, os catalães estão aborrecidos com a atitude do francês de rejeitar a transferência.

Com a transferência de Dembélé não acontecendo, o Barcelona ficou impossibilitado de contratar Memphis Depay. Atualmente, o francês é uma das últimas opções de Koeman para o ataque.

Há três anos no Barcelona, Dembélé sofre constantemente com lesões e já desagradou a diretoria em outras oportunidades com a falta de profissionalismo.

