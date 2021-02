Direção apoia e Abel deve priorizar treinos até final da Copa do Brasil Treinador português vai usar tempo livre para recuperação física e psicológica de seus principais nomes

Ciente de que o elenco campeão da Libertadores sofreu um desgaste psicológico e físico muito grandes durante a jornada que levou até a glória eterna, e que é impossível usar o time titular em todos os jogos dessa reta final de Brasileirão, a direção do Verdão apoiou que o foco fossem os treinos para a decisão da Copa do Brasil.

Com mais cinco jogos a disputar no Brasileirão, que em nada importa ao Palmeiras, Abel Ferreira tem ciência de que, enfim, tem um período para levar seu elenco ao campo da Academia de Futebol para aprimorar conceitos, desenvolver novas ideias e treinar situações pelas quais não foi possível passar até aqui, diante do cenário maluco de jogos seguidos.

A concordância entre lados é vista como importante em um momento que o externo tenta desmobilizar um clube que só tem a celebrar a temporada 2020/21. De olho no planejamento da próxima, que deve emendar na atual, no caso do Verdão, diretoria e comissão trabalham a tarefa de vencer o terceiro título em menos de 12 meses, o que seria o complemento definitivo de uma jornada histórica.

Desgastado psicologicamente depois de tamanho esforço e pressão que envolveram a tarefa de vencer a América 22 anos depois, jogadores e comissão tem recebido cuidados de profissionais, recomendações para que passem tempo com seus familiares, de quem ficaram distantes por receio de Covid-19 ou viagens/concentrações, e de descanso, para que possam repor a tranquilidade e o foco perdidos.

Diante de tudo, o tempo até a final deve ser, para boa parte do elenco, de treinos, recuperação física e mental. Abel, então, deve se valer ainda mais do elenco sub-20 e dos meninos que fazem intercâmbio no profissional já há alguns meses. A primeira prova desse novo modelo será neste domingo (14), às 18h15, no Allianz Parque, diante do Fortaleza, em jogo válido pelo Brasileirão.

