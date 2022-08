Dirceu quer ver nomes experientes do Paraná chamando a responsabilidade

Parceria Lance & IstoÉ 11/08/2022 - 18:42 Compartilhe

Na cidade de Pouso Alegre, interior do estado de Minas Gerais, o time da casa e o Paraná definirão uma vaga nas oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro no próximo sábado (13), às 17h (de Brasília).

Como o resultado de ida foi 1 a 1 na Vila Capanema, o vencedor se classifica enquanto nova igualdade leva a disputa para as penalidades. Por isso, a tendência é que haja uma grande presença de público no Estádio Manduzão.

Diante do contexto, o zagueiro Dirceu apontou em entrevista coletiva que os nomes mais experientes do elenco do Tricolor da Vila precisam exercer sua força em momentos como esse, trazendo tranquilidade e confiança na busca pela classificação:

– Trazer à tona toda bagagem que nós, jogadores mais velhos, trouxemos de nossa carreira. Com certeza, a maioria dos jogadores já enfrentaram um público maior do que vamos enfrentar lá, e se nós não estivermos preparados, ninguém estará. Temos um grupo muito forte, temos os nossos potenciais. Vai ser mais um grande jogo, espero e farei o possível para sair de lá classificado.

Quem também citou o aspecto do peso positivo da experiência visando o embate decisivo como visitante foi o técnico do Paraná, Omar Feitosa:

– Eles ajudam na medida que alguns problemas aparecem e que não são possíveis de serem resolvidos com uma substituição, uma fala, um grito, eles mesmo têm que resolver. Manter uma estabilidade emocional e os jovens focados naquilo que tem que ser feito. Não se empolgar quando o time estiver bem e nem se colocar para baixo na hora que estiver mal. Manter um nível de equilíbrio e de atuação.

