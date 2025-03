Dira Paes será protagonista de nova novela de Aguinaldo Silva na Globo

Dira Paes, 55 anos, já está escalada para o papel principal da nova novela de Aguinaldo Silva. “Três Graças” marcará o retorno do autor de novelas ao horário nobre da Globo.

Segundo o jornal “Extra”, Dira viverá uma das “Três Graças” do título provisório da trama das 21h, que vai substituir “Vale Tudo”, que estreia no fim de março. Com isso, o folhetim de Aguinaldo tem previsão de chegar às telinhas em outubro.

+ Filme com atriz brasileira Dira Paes é premiado em mostra do Festival de Veneza

Vale lembrar que Dira Paes está longe das novelas desde que viveu Filó em “Pantanal”, remake exibido em 2022. Esta, contudo, não será a primeira novela dela escrita por Aguinaldo. Dira também atuou em “Fina Estampa” (2011).

“Três Graças” conta a história de uma família formada por avó, mãe e neta. As duas primeiras engravidaram na adolescência e criam seus filhos sozinhas, e a mais jovem acaba tendo o mesmo destino.