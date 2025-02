Dira Paes será a grande homenageada do 27º Festival de Cinema Brasileiro de Paris, que acontece de 29 de abril a 6 de maio na capital francesa. No tradicional cinema de rua L’Arlequin, no bairro de Saint Germain-des-Près, Dira receberá o Troféu Jangada na noite de abertura do evento, e terá sua trajetória no cinema celebrada com a exibição de cinco longas-metragens que marcaram sua carreira como atriz e diretora.

Nascida no Pará, a artista está completando 40 anos de carreira e é um dos grandes nomes do audiovisual brasileiro. Ao longo de quatro décadas, atuou em mais de 40 produções no cinema e 20 na televisão. Esta será a primeira homenagem a Dira Paes na Europa.

Será exibida uma seleção de filmes preparada pela diretora e curadora do festival, Kátia Adler, é composta por “Anahy de las Misiones” (1997), de Sérgio Silva; “Órfãos do Eldorado” (2015), de Guilherme Cezar Coelho; “A Floresta das Esmeraldas” (1985), de John Boorman; “Manas” (2024), de Mariana Brennand Fortes; e “Pasárgada” (2024), que marca sua estreia como diretora de um longa-metragem de ficção, também protagonizado por ela.

O Festival, que acontece entre os dias 29 de abril e 6 de maio no cinema de rua L’Arlequin, no bairro de Saint Germain-des-Près, em Paris, também terá um dia com programação especial dedicada ao Festival de Cinema de Gramado – o mais tradicional evento audiovisual do país, realizado na Serra Gaúcha. E, no segundo semestre de 2025, estão previstos um dia de cinema francês no 53º Festival de Gramado, em agosto, com curadoria do Festival de Cinema Brasileiro de Paris.

O 27० Festival de Cinema Brasileiro de Paris exibirá uma seleção das melhores produções do cinema brasileiro, entre ficções e documentários, com cerca de 30 filmes. A maioria das sessões é seguida de debate dos realizadores com o público.

O evento reúne anualmente mais de seis mil pessoas para celebrar o audiovisual brasileiro na capital francesa. O público é formado por brasileiros residentes na França, mas principalmente por parisienses. Um dos destaques do Festival é o engajamento de estudantes do Ensino Médio (Lycée) de diferentes escolas francesas, que anualmente assistem às produções brasileiras e têm contato com alguns dos realizadores dos filmes. Um júri jovem elege o melhor filme.

O L’Arlequin, sede do festival, é uma atração à parte. O tradicional cinema de rua parisiense na Rue de Rennes, no charmoso bairro de Saint Germain-des-Prés (6eme arrondissement de Paris), foi inaugurado em 1934 e é referência para diretores, cinéfilos e críticos. É a casa do Festival de Cinema Brasileiro de Paris desde 2002 e todo ano reúne um público fiel que aprecia as produções do cinema brasileiro. O cinema já pertenceu a Jacques Tati, diretor e ator francês que foi um dos protagonistas da transição do cinema mudo para o sonoro na França.

A 27ª edição do Festival do Cinema Brasileiro de Paris conta com o patrocínio do Banco da Amazônia através da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Apoio ANCINE, APEX e EMBRATUR; parcerias de comunicação Canal Brasil e Globo Filmes. Parcerias institucionais Comissariado do Brasil na França, Embaixada do Brasil na França, Ministério de Relações Internacionais, Governo do Brasil, IGR- instituto Guimarães Rosa, Prefeitura de Paris eL’Arlequin – Dulac Cinémas. Produção e realização Jangada e Vite.