Diplomata sueco da UE preso no Irã é acusado de cooperar com Israel

O diplomata sueco do serviço estrangeiro da União Europeia (UE), Johan Floderus, detido no Irã desde 2022, foi acusado de cooperar com Israel contra os interesses da República Islâmica, informou a mídia oficial neste domingo (10).

“Johan Floderus recebeu diversas acusações contra a segurança do país, cooperação com os serviços de inteligência do regime sionista e corrupção”, informou a agência de notícias Mizan Online do poder Judiciário.

Floderus, de 33 anos, foi detido em 17 de abril de 2022 no aeroporto de Teerã, quando se preparava para retornar após uma viagem privada ao Irã.

O diplomata trabalhava em Bruxelas para a delegação da UE no Afeganistão desde setembro de 2021.

