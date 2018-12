Diplomação de eleitos em São Paulo tem confusão

Durante a diplomação da deputada Monica, da bancada ativista do PSOL, um dos co-deputados eleitos, Jesus dos Santos, subiu no palco e foi retirado por seguranças. Jesus e os demais deputados da bancada ativista – são sete no total – não teriam avisado o cerimonial que gostariam de receber o diploma todos juntos. 70 deputados federais por São Paulo, 94 estaduais, três senadores, o governador e o vice são diplomados nesta terça-feira, 18, em solenidade realizada na Sala São Paulo, na capital paulista.

Diante da surpresa, os seguranças e alguns deputados – entre eles Alexandre Frota (PSL) – partiram pra cima de Jesus, que foi rapidamente arrastado antes que pudesse se explicar.

O clima, de “briga de torcidas”, já estava quente em função das manifestações de deputados petistas, que gritavam Lula Livre, e da plateia, que respondia gritando “Mito”, em referência a Jair Bolsonaro.

A cerimônia ficou suspensa por cerca de 15 minutos. Apenas Monica recebeu o diploma pela bancada, uma novidade desta eleição.

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, desembargador Carlos Eduardo Cauduro Padin, pediu que Santos fosse retirado do local, mas voltou atrás após o ativista concordar em ficar na plateia. “Temos que administrar as divergências, as pessoas têm que obedecer as leis, a ordem e as autoridades”, disse o desembargador.