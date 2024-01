Dior viaja ao Oriente em primeiro dia dos desfiles de alta-costura em Paris

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 22/01/2024 - 13:56 Para compartilhar:

Christian Dior convidou admiradores e clientes, nesta segunda-feira (22), em Paris, para uma viagem ao Oriente, com um desfile de alta-costura em moiré, tecidos pretos aveludados e cenografia espetacular, inspirada nos antigos trajes dos sultões turcos.

Paris sediará, até a quinta-feira (25), as apresentações de uma dúzia de marcas durante a Semana de Moda de Alta-Costura.

Com a presença de estrelas do cinema, como Natalie Portman, e do mundo pop, como Rihanna, a Dior apresentou um desfile aparentemente simples, mas luxuoso em suas matérias-primas.

O moiré tem a virtude de oferecer diferentes efeitos visuais à medida que se move. Foi com esse tecido que Christian Dior apresentou uma de suas criações mais famosas, o vestido “La Cigale” (“A Cigarra”), em 1952.

A diretora artística da linha feminina da Dior, Maria Grazia Chiuri, relembrou essa inspiração para reinterpretar a peça em tons bege, sem o corset dos anos 1950. Ao som da parceria entre Björk e Rosalía (“Oral”), as modelos desfilaram com mais liberdade ao abandonar a estética do espartilho.

Elas exibiram criações com decote do tipo Bardot, amarrado em um ombro com um laço simples, em uma blusa semitransparente. Ou vestidos longos e plissados, em estilo grego, em preto.

No desfile foram apresentadas saias prateadas semitransparentes, acompanhadas de um body preto, e um espetacular vestido longo dourado, de peça única.

Entre os convidados estavam parte do elenco da próxima série da Apple TV, “The New Look”, com Benjamin Meldensohn, que interpreta Christian Dior, e Glenn Close.

