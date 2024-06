Dior invoca deusas do Olimpo, Iris Van Herpen opta por exibição estática

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 24/06/2024 - 13:24 Para compartilhar:

A casa Dior invocou deusas do Olimpo grego nesta segunda-feira(24), primeiro dia da Semana da Alta-Costura parisiense, com túnicas brancas simples amarradas na cintura, e sandálias baixas com tirar até os joelhos.

A um mês da abertura dos Jogos Olímpicos, a estilista Maria Grazia Chiuri acrescentou um leve toque esportivo à coleção outono inverno 24-25, sem descuidar da elegância e da harmonia das cores.

Os tons chamativos foram incluídos pela artista e ativista afro-americana Faith Ringgold, falecida em abril. Suas enormes colchas narrativas, com mulheres jogando tênis, nadando ou dançando, enfeitavam a passarela, nos jardins do Museu Rodin.

Para lembrar estátuas clássicas, Chiuri apostou em drapeados na altura dos ombros. Costas nuas por vezes revelavam tops prateados, como se a modelo saísse de uma piscina com os cabelos molhados e penteados para trás.

Vestidos pretos de festa e bodies transparentes também tiveram espaço.

A Schiaparelli abriu os desfiles com trajes em veludo preto, crepe vermelho e silhuetas cinematográficas. As peças se ajustam totalmente ao corpo, os decotes são vertiginosos.

Após o sucesso de uma exposição há alguns meses em Paris, a holandesa Iris Van Herpen optou por uma exibição estática, apresentando suas peças como obras de arte, com modelos “emolduradas” e movimentos graciosos que lembravam borboletas.

dar-may/jz/pc/jc/aa

Christian Dior

Kering