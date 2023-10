Diones Coelho, motorista envolvido em acidente com Kayky Brito, celebra compra de carro novo: ‘Gratidão’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/10/2023 - 13:28 Compartilhe

Nesta quarta-feira, 11, o motorista de aplicativo Diones Coelho, envolvido no acidente do ator Kayky Brito, que o deixou 27 dias na UTI, celebrou que conseguiu comprar um carro novo com o dinheiro das doações online que recebeu após o fato.

No seu perfil do Instagram, o rapaz compartilhou um vídeo mostrando o carro novo e destacou que vai voltar a trabalhar com os aplicativos de corrida, mas agora em uma categoria de luxo.

“Hoje estou pegando o novo carro para poder trabalhar em uma categoria melhor nos aplicativos, e poder aumentar a minha renda mensal, rodar menos horas também pela categoria que irei trabalhar. Mais uma vez gratidão a todos, que Deus prospere em todas as áreas da vida de cada um de vocês! Com certeza estão desde sempre em minhas orações. Gratidão transborda meu coração. Deus é bom o tempo todo”, disse no texto do post.

