Diogo Soares celebra união e resultado no Mundial de ginástica: ‘Mostramos o que é o Brasil’

O Brasil está cada vez mais perto de se classificar na ginástica artística masculina para o Jogos Olímpicos de Paris-2024. Diogo Soares, principal destaque deste sábado, com 81,064 pontos, comemorou o resultado e celebrou a união da equipe no Mundial da Antuérpia, onde fez a pontuação total de 245,295. A equipe aguarda agora a segunda parte da qualificação para determinar seu destino olímpico na competição disputada na Bélgica.

Diogo Soares, apesar dos desafios recentes, expressou sua satisfação com a equipe: “Soubemos trabalhar em equipe, vibramos e mostramos o que é o Brasil. Agora é aguardar pela classificação olímpica, que vai vir”. Já Patrick Corrêa, em seu primeiro Mundial, destacou a importância de manter a calma e seguir o treinamento: “Nosso objetivo já foi atingido, porque o que queríamos era passar bem pela competição”.

O treinador Cristiano Albino enfatizou a união da equipe e a superação de desafios, elogiando a coesão e o desempenho da equipe jovem. “As falhas ocorreram, mas também houve muita superação. Cada um sabia de sua responsabilidade em cada aparelho. Todos souberam trabalhar como uma engrenagem”.

A performance da equipe nas paralelas e no salto foi destaque, principalmente de Arthur Nory com sua nota de 14,700 no Mundial. No individual geral, Diogo Soares brilhou, somando 81,064 pontos – Patrick Corrêa também alcançando uma pontuação significativa de 79,931. Arthur Nory, líder da equipe, resumiu o orgulho que sentia: “Não poderia estar mais orgulhoso deles e do meu País”.

