Diogo Nogueira revela se pretende ter filhos com Paolla Oliveira

O músico Diogo Nogueira, de 43 anos, e a atriz Paolla Oliveira, de 42, completam quatro anos de namoro em 2025. Juntos desde 2021, os pombinhos sempre aparecem apaixonados nas redes sociais, mas revelaram que não pensam em herdeiros no momento.

Em entrevista à “GQ Brasil”, Diogo revelou que ele e a amada não consideram o momento adequado para ter filhos. “Somos muito sinceros um com o outro. Debatemos e conversamos bastante sobre o futuro e esse é um dos pontos [ter filhos]. Até porque já nos engravidaram umas 10 vezes, né? Ela tem as questões dela e eu tenho as minhas também. E achamos que não é o momento para isso”, pontuou.

O cantor, que já é pai de Davi, de 18 anos, do casamento com Milena Rocha, completou: “Acredito que um dia possa chegar esse momento e se não acontecer também está tudo certo. O mundo está completamente de cabeça para baixo. As inteligências artificiais fazem coisas absurdas e as pessoas estão adoecendo”.

Apesar disso, vale lembrar que o casal mora junto no Rio de Janeiro e, apesar de não terem trocado alianças formalmente, ambos consideram-se casados.