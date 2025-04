Diogo Nogueira homenageia Paolla Oliveira por seu aniversário de 43 anos

Diogo Nogueira prestou uma linda homenagem à namorada, Paolla Oliveira, que está completando 43 anos, nesta segunda-feira, 14. Através do Instagram, o cantor publicou um vídeo com diversos momentos especais do casal e fez declaração de amor e admiração à atriz.

“Ninguém segura o nosso amor, garotinha. Não tenho palavras pra descrever o quanto você é importante para todos os nossos pilares e para todo o povo brasileiro!”, começou ele na legenda da publicação.

O sambista, que também tem 43 nos, fez elogios à amada ao falar sobre a parceria do casal.

“Agradeço aos deuses, todos os dias, por você existir em minha vida. Que essa nova caminhada seja maravilhosa, cheia de amor, plenitude e novas realizações! Mais um ciclo seu começa, e eu sigo aqui, em tudo que a gente inventar junto. Feliz aniversário, Paolla Oliveira. Te amo”, completou ele.

Nos comentários, internautas desejam felicidades à artista e elogiaram o cantor.

“O último romântico do mundo”, escreveu um seguidor. “Um casal que a gente ama”, declarou mais uma fã. “Não sei quem é mais sortudo. Lindos. Feliz aniversário, gatona”, disse um terceiro usuário da plataforma.