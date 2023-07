Diogo Nogueira desabafa sobre depressão e relembra início de carreira: ‘Situações complicadas’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/07/2023 - 18:26 Compartilhe

O cantor e compositor Diogo Nogueira, 42 anos, fez um desabafo sobre depressão e relatou momentos difíceis ao enfrentar a doença.

Durante bate-papo para o canal De Carona Com Aragão, do sambista Jorge Aragão, 74, o namorado da atriz Paolla Oliveira, 41, falou sobre a frustração por não ter realizado o sonho de ser jogador de futebol.

“Fiquei um ano e pouco deprimido e tive um monte de situações complicadas e psicológicas na minha vida pessoal”, confessou Diogo.

Os caminhos do sambista na música foram se abrindo justamente quando os do mundo do futebol não existiam mais.

“Minha mãe viu que eu estava nessa situação, eu também comecei a perceber que isso não me levaria a nada e passei a frequentar as rodas de samba para me soltar, me divertir, trazer um pouco da felicidade. Comecei a cantar e as pessoas perceberam que eu tinha jeito para a coisa”, relembrou ele.

O sambista revelou que, após muitas tentativas nos campos, ele sofreu uma lesão no joelho, o que o fez deixar o Sul do país, onde estava treinando, e voltar para o Rio de Janeiro, quando se aproximou do samba.

Após desistir do futebol, Diogo seguiu os passos do pai, o cantor e compositor João Nogueira, falecido em 2000.

