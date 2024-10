Diogo Nogueira comemora conclusão da série ‘Comida de Santo’ e fala sobre religião: ‘Faz parte da minha história’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/10/2024 - 17:05 Para compartilhar:

O cantor Diogo Nogueira, 43 anos, uniu duas grandes paixões em uma série para web e agora comemora a conclusão do projeto. Dividido em quatro volumes, ‘Comida de Santo’ traduz a forte presença da culinária e do candomblé na vida do sambista.

Não é de hoje que o cantor declara seguir a religião de matriz africana e até encarou algumas críticas por conta disso, incluindo perda de seguidores nas redes sociais. Mas, ele tem mostrado que a sua fé não se abala diante de opiniões e segue professando sua crença. A demonstração da fé se tornou ainda mais forte após o lançamento de seu álbum Sagrado, Vol.1.

“Estou muito feliz de poder fazer essa comunhão, essa junção, e falar sobre o sagrado que é tão importante para mim. Tudo isso começou de uma visitação ao meu passado e foi feito com muito amor”, diz o artista, que disponibiliza a série no YouTube desde 2 de outubro.

Os episódios foram gravados ao lado das renomadas chefs de cozinha Andressa Cabral e Leila Leão, também iniciadas no candomblé, e contam com a participação de Fábio Nogueira, pai de santo de Diogo.

Reunidos em um bate-papo, os participantes da série procuram desvendar diversas lendas, rituais e receitas dos Orixás aos quais estão conectados.

Diogo Nogueira, além de apresentar, é co-assinante da direção e da criação da série.

O sambista revela que o candomblé foi uma fé praticamente herdada do pai, o cantor e compositor João Nogueira (1941-2000).

“Meu pai era ligado à religião, minha tia-avó era mãe de santo… É uma história tradicional familiar, como tudo na minha vida é. O candomblé faz parte da minha história desde o momento em que eu nasci”, compartilha o cantor.

Além de muita culinária e Axé, o projeto conta com um bocado de humor e diversas informações que ajudam a combater a intolerância religiosa.

