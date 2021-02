Diogo marca e dá vitória ao BG Pathum, que abre vantagem na liderança do Tailandês Em jogo com três gols brasileiros, ex-Portuguesa coloca sua equipe com uma relevante distância na liderança

Com um belo gol marcado pelo atacante Diogo, revelado pela Portuguesa,

o BG Pathum United venceu o Trat FC por 2 a 1, em casa, no Léo

Stadium, em Bangkok, nesta terça-feira, dia 9, pela 18ª rodada da Thai

League. Os outros gols da partida também foram marcados por

brasileiros: Victor Cardozo marcou o outro gol do BG, enquanto Ricardo

Santos descontou para o Trat.

– Fiquei muito feliz por ter feito meu primeiro gol com a camisa do BG

Pathum no meu terceiro jogo pelo time. No jogo anterior eu já tinha

conseguido dar uma assistência e nesse felizmente saiu o gol. É

importante para tirar aquele peso do primeiro gol e agora as coisas

começam a acontecer naturalmente – disse Diogo.

O atacante teve boa atuação e foi o grande destaque do BG Pathum na

partida, criando as principais chances de gol da equipe. Mas mesmo

assim, foi o Trat FC quem saiu na frente, aos 25 minutos do primeiro

tempo, com gol de Ricardo Santos. Nove minutos depois, o time da casa

empatou em cobrança de pênalti do zagueiro Victor Cardozo.

O gol da virada saiu aos 45 minutos da primeira etapa em grande jogada de

Diogo, que na ponta direita driblou um zagueiro e bateu com categoria

de perna esquerda, do bico da grande área, para virar o placar. Na

segunda etapa, o BG Pathum criou muitas chances de gol, mas não

conseguiu ampliar o placar.

Com a vitória, o BG Pathum ampliou a vantagem na liderança da

Thai League para 10 pontos em relação ao vice-líder Port FC, que nesta

terça-feira foi derrotado pelo Buriram United, ex-equipe de Diogo.

– Foi uma vitória muito importante, já que o segundo colocado perdeu e

abrimos 10 pontos. Agora cada jogo é final para nós. Temos que

aproveitar essa vantagem na tabela, mas não podemos vacilar, pois

ainda há muitos jogos – afirmou Diogo.

O BG Pathum United já volta a campo no próximo sábado, quando

enfrentará o Buriram United, fora de casa, pela 19ª rodada da Thai

League.

