Diogo marca duas vezes e BG Pathum avança na Copa da Liga Tailandesa Ex-Portuguesa e Palmeiras entrou na segunda etapa e contribuiu para goleada do BG Pathum United diante do Krabi FC

Com dois gols e uma assistência de Diogo, ex-Portuguesa e Palmeiras, o BG Pathum United goleou o Krabi FC por 5 a 0, no Krabi Provincial Stadium, e se classificou para as quartas de final da Copa da Liga Tailandesa.

O atacante brasileiro iniciou a partida no banco de reservas, poupado pelo treinador japonês Makoto Teguramori, e só entrou aos 15 minutos da segunda etapa, quando o BG Pathum vencia por 2 a 0. Aos 34 minutos, Diogo marcou o terceiro gol de sua equipe após aproveitar rebote do goleiro, dentro da grande área. Dois minutos depois, o brasileiro deu um belo passe para Sumanya Purisai marcar o quarto gol. Aos 48 minutos do segundo tempo, Diogo recebeu passe dentro da grande área, após jogada ensaiada em cobrança de falta, e marcou de voleio, dando números finais ao jogo.

– Fico feliz por ter ajudado a equipe, mesmo entrando no segundo tempo. Conquistamos a classificação que era nosso objetivo e continuamos vivos nas três competições que temos na temporada – disse o camisa sete, que em nove jogos nessa temporada teve 10 participações diretas em gols, com sete tentos

e três assistências.

Agora, o BG Pathum está classificado para as quartas de final das duas copas do país, a Copa da Liga Tailandesa e a Copa da Tailândia. Além disso, o atual campeão da Thai League ainda briga pelo bicampeonato e ocupa a quarta posição da liga, com 34 pontos, oito a menos que o líder Buriram United.

