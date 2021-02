Diogo marca contra ex-equipe e dá vitória ao BG Pathum, que amplia vantagem na liderança do tailandês Diogo marcou seu segundo gol desde que chegou ao BG Pathum e é o atleta mais importante da equipe. Atleta comentou sobre carinho pelo Buriram United

No primeiro confronto com a sua ex-equipe, o Buriram United, o atacante Diogo, revelado pela Portuguesa, marcou o gol que deu a vitória ao BG Pathum United por 1 a 0, neste sábado, dia 13, em Buriram, em jogo da 19ª rodada da Thai League. Com a vitória, o BG Pathum chegou a 53 pontos e abriu 13 pontos de vantagem para o vice-líder Port FC, que foi derrotado neste sábado.

O gol da vitória foi marcado logo aos nove minutos da primeira etapa. Diogo recebeu um belo lançamento do zagueiro Tunez dominou com categoria na entrada da grande área e bateu forte de perna esquerda para abrir o placar.

– Era um jogo muito especial para mim por toda a história que construí no Buriram. Tenho muito respeito pelo clube e pelos torcedores, mas agora defendo o BG Pathum e estou muito feliz por ter ajudado a minha equipe a conquistar essa vitória difícil, mas fundamental para nossos objetivos – afirmou Diogo, que não comemorou o gol em respeito a sua ex-equipe.

Diogo é um dos maiores ídolos da história do Buriram United, equipe que defendeu durante quatros anos (2015 a 2018). Pelo antigo clube, o atacante conquistou nada menos que 11 títulos, sendo 3 campeonatos nacionais (Thai League), e somou números incríveis: 133 gols e 44 assistências em 156 partidas disputadas – média de 0,85 gol por jogo. No retorno à Chang Arena, casa do Buriram, Diogo conta que viveu um momento ímpar na carreira

– Foi uma sensação diferente. Quando cheguei ao estádio, vieram à minha cabeça memórias boas dos anos em que atuei pelo clube, mas quando começa o jogo você acaba esquecendo de tudo. Estou feliz pela vitória da minha equipe, mas sem dúvida foi um jogo diferente para mim, uma mistura de sensações que eu nunca havia sentido.

O início de Diogo com a camisa do BG Pathum é animador. O brasileiro já soma quatro vitórias em quatro partidas pelo clube, além de marcar dois gols e dar uma assistência.

– Estou me sentindo muito bem aqui. O clube é extremamente profissional, Todos me receberam muito bem e agora meu objetivo é construir uma bela história aqui – disse o atacante brasileiro.

A equipe de Diogo volta a campo na próxima quarta-feira, quando recebe o vice-líder Port FC em confronto direto que pode deixar o BG Pathum mais perto do título tailandês.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também