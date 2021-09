Diogo Mainardi diz que Prevent tentou ocultar morte de seu pai por Covid-19

O jornalista Diogo Mainardi, de 59 anos, acusou a operadora de saúde Prevent Senior de tentar ocultar a causa da morte de seu pai, o publicitário Enio Mainardi, morto em agosto de 2020, por complicações da Covid-19, aos 85 anos.

Em um texto publicado na revista Crusoé, na sexta-feira (24), o jornalista comparou o caso de seu pai com o do médico Anthony Wong e da mãe de Luciano Hang, dono da Havan, Regina Hang.

De acordo com documentos enviados à CPI, tanto Wong quanto Regina tiveram seus prontuários médicos adulterados pela Prevent Senior para ocultar a causa da morte como sendo de Covid-19.

“Assim como meu pai, eles morreram de Covid. Assim como meu pai, eles estavam internados no hospital Sancta Maggiore. Assim como meu pai, houve a tentativa de ocultar a causa de suas mortes”, escreveu Mainardi.

O jornalista ainda acusa a médica Nise Yamaguchi, investigada pela CPI da Covid como integrante de um gabinete paralelo de aconselhamento ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido), de estar envolvida na tentativa de adulterar a causa da morte de Enio Mainardi.

“Quando anunciei sua morte, os bolsonaristas abarrotaram as redes sociais com mentiras, negando que ele houvesse morrido de Covid. Nise Yamaguchi, a principal animadora do gabinete paralelo do Ministério da Saúde, encarregou-se pessoalmente de espalhar falsidades sobre ele em grupos de WhatsApp”, disse o jornalista.

Mainardi conta que na véspera da morte do pai, ele conversou com a médica que o atendia na UTI do Hospital Sancta Maggiore, e ela havia afirmado que o vírus havia atingido o único rim que ele tinha, e que provavelmente ele havia sido infectado pelo coronavírus no próprio hospital, depois de ter sido internado com uma pneumonia.

“É preciso intervir judicialmente na Prevent Senior, afastando sua diretoria. É claro, porém, que essas duas fraudes refletem algo ainda mais pavoroso: a perversão assassina que acometeu o Brasil durante a epidemia, em que a insanidade bolsonarista foi manobrada por um bando de quadrilheiros, a fim de ocultar 600 mil mortes na vala comum da idiotice e da barbárie”, disse Mainardi.

