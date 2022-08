Diogo Jota renova com Liverpool até 2027 e promete títulos: ‘Só depende de nós’

Depois de perder o senegalês Sadio Mané para o Bayern de Munique, o Liverpool não está disposto a se desfazer de novas peças ofensivas e vem renovando contratos a longo prazo. Desta vez, o clube garantiu o português Diogo Jota até a temporada 2027. Feliz da vida com novo acordo, o camisa 20 prometeu muitas conquistas no clube.







“Estou muito orgulhoso, devo dizer (com a renovação). Obviamente, desde que cheguei, há dois anos, me estabeleci como um jogador importante nesta equipe, e era isso que eu queria desde o início”, disse Jota. “Agora, assinar um novo contrato de longo prazo, do ponto de vista do clube, é uma prova de que acredito em mim mesmo como jogador. E é muito bom estabelecer que estarei aqui por um tempo.”

Sem esconder a euforia, o português coloca o Liverpool como um dos maiores clubes do mundo na atualidade. “Sim, acho que o Liverpool no momento é um dos melhores, se não o melhor”, falou. “No ano passado estivemos perto de ganhar a Liga dos Campeões, algo que todos os jogadores querem e espero que possamos tentar repetir este ano. Quando você luta por tudo, como fizemos no ano passado, só quer fazer de novo e fazer melhor, porque é possível”, garantiu. “Essa motivação está em mim e sei que está nos meus companheiros de equipe. Temos tudo para lutar por esses títulos.”

A Liga dos Campeões virou obsessão após derrota na final para o Real Madrid. Mas a ambição é gigante por outras taças. A primeira, a Supercopa da Inglaterra, já veio para a galeria após triunfo sobre o rival Manchester City. “Espero que esta temporada, já começamos com um (troféu), possamos adicionar mais alguns porque é isso que faz o futebol valer a pena. Depende de nós em campo.”

Contratado em 2020 do Wolverhampton, Jota se diz cada vez mais ambientado e em crescimento no clube. “O Liverpool me ajudou a crescer como jogador, estou mais maduro agora, com mais conhecimento do jogo. Contudo, precisamos continuar melhorando porque acho que ainda não cheguei ao meu auge”, avaliou. “Espero que durante a minha estadia aqui eu faça isso.”

Sobre a grande concorrência com as manutenções de Salah, Roberto Firmino e as chegadas de Luiz Dias (já na temporada passada) e Darwin Núñez, Diogo Jota garante que isso só faz o clube crescer e não teme perder espaço com o técnico Jürgen Klopp.

“Acho que (a concorrência) faz todo mundo melhor a cada dia quando você vai para o campo de treinamento e tem qualidade”, avaliou. “Isso ajuda você a melhorar e esse é o plano, porque todos nós melhoramos a cada dia. Será mais difícil para os adversários nos vencerem nos finais de semana. Então é sempre útil quando você tem essa qualidade pois temos muitos jogos e precisamos de todos.”