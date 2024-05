Diogo Defante mostra ‘novo olho’ após cirurgia; veja vídeo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/05/2024 - 9:14 Para compartilhar:

O humorista e cantor Diogo Defante fez uma longa live no seu perfil do YouTube para divulgar seu novo visual. O artista, que fez uma cirurgia em fevereiro no olho esquerdo, apareceu pela primeira vez sem tapa-olho que usou nos últimos tempos, inclusive durante suas participações no “Domingão com Huck”. Ao fim, ele também divulgou seu recente trabalho, o clipe da música “Gari”, do seu novo álbum, “Tífane”.

+ Entenda motivos que levaram Davi Brito a perder 1 milhão de seguidores desde o fim do BBB 24

“A galera pediu tanto o chá revelação do olho, que me deu a ideia de fazer mesmo. Foram meses nessa luta de esconder meu olhinho. Quem foi querer ver meu olho lá na live acabou sendo obrigado a assistir ao meu clipe, porque eu mostrei mesmo só no final”, disse. — comenta Defante sobre a estratégia, que começou às 14h10 desta quinta e só terminou às 20h, com o lançamento do vídeo de “Gari”, primeira música de trabalho de seu novo álbum, “Tífane”.

Assista ao clipe e veja o novo visual do artista: